Informații privind prețul pentru Football World Community (FWC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.78% Modificare de preț (1 zi) +0.16% Modificare de preț (7 zile) -14.77% Modificare de preț (7 zile) -14.77%

Prețul în timp real pentru Football World Community (FWC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FWC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FWC este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FWC s-a modificat cu +0.78% în decursul ultimei ore, cu +0.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Football World Community (FWC)

Capitalizare de piață $ 248.05K$ 248.05K $ 248.05K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Ofertă află în circulație 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Ofertă totală 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

Capitalizarea de piață actuală pentru Football World Community este $ 248.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FWC este 41,159.68T, cu o ofertă totală de 2.0e+17. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.21M.