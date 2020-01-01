Tokenomie pentru Football Coin (XFC) Descoperă informații cheie despre Football Coin (XFC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Football Coin (XFC) XFC Coin is a digital currency built using technology similar to that of Bitcoin, with the same monetary properties. XFC Coin is the registered crypto currency of FootballCoin, used for in-game transactions and for trading against other currencies. The first Football Manager game with collectible cards. You own what you collect. Create your own football team based on official stats and win. FootballCoin is developed on top of Bitcoin's blockchain technology and features it's own cryptocurrency – XFCCOIN. FootballCoin allows you to act like a real manager, predicting player form, match outcomes, ability development and rewarding managers for their results. Building your fantasy team will have you choose from the available list of professional players. Based on the performance of the selected players, your team will accumulate or lose points. Positive events (such as scoring goals, contributing assists, keeping a clean sheet) will add points to your team. Negative events (such as receiving yellow/red cards, conceding goals, missing penalties) will see the players lose points. Moreover, players' positions are of relevance as they have a direct impact on how they score in the game. Build a team with efficient players, who will score high and make you win! Pagină de internet oficială: https://www.footballcoin.io/ Cumpără XFC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Football Coin (XFC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Football Coin (XFC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.59M $ 8.59M $ 8.59M Maxim dintotdeauna: $ 0.01569936 $ 0.01569936 $ 0.01569936 Minim dintotdeauna: $ 0.00136667 $ 0.00136667 $ 0.00136667 Preț curent: $ 0.00859352 $ 0.00859352 $ 0.00859352 Află mai mult despre prețul tokenului Football Coin (XFC)

Tokenomie pentru Football Coin (XFC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Football Coin (XFC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XFC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XFC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XFC, explorează prețul în direct al tokenului XFC!

