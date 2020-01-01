Tokenomie pentru FomosFi (FOMOS) Descoperă informații cheie despre FomosFi (FOMOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FomosFi (FOMOS) Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool. Pagină de internet oficială: https://fomosfi.vip/ Carte albă: https://fomosfi.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru FomosFi (FOMOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FomosFi (FOMOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 103.81K $ 103.81K $ 103.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.02053806 $ 0.02053806 $ 0.02053806 Minim dintotdeauna: $ 0.00155775 $ 0.00155775 $ 0.00155775 Preț curent: $ 0.00494347 $ 0.00494347 $ 0.00494347 Află mai mult despre prețul tokenului FomosFi (FOMOS)

Tokenomie pentru FomosFi (FOMOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FomosFi (FOMOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FOMOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FOMOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FOMOS, explorează prețul în direct al tokenului FOMOS!

