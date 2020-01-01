Tokenomie pentru FlashWash (FLSH) Descoperă informații cheie despre FlashWash (FLSH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FlashWash (FLSH) and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets Pagină de internet oficială: https://flashwash.pro/ Cumpără FLSH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FlashWash (FLSH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FlashWash (FLSH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 354.67K $ 354.67K $ 354.67K Ofertă totală: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M Ofertă aflată în circulație: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 354.67K $ 354.67K $ 354.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.00202807 $ 0.00202807 $ 0.00202807 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00046616 $ 0.00046616 $ 0.00046616 Află mai mult despre prețul tokenului FlashWash (FLSH)

Tokenomie pentru FlashWash (FLSH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FlashWash (FLSH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLSH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLSH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLSH, explorează prețul în direct al tokenului FLSH!

Predicție de preț pentru FLSH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FLSH? Pagina noastră de predicție de preț pentru FLSH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FLSH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!