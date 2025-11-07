Informații privind prețul pentru Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Minim 24 h $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Maxim 24 h $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Maxim dintotdeauna $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Cel mai mic preț $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Modificare de preț (1 oră) +0.78% Modificare de preț (1 zi) -1.99% Modificare de preț (7 zile) -5.80% Modificare de preț (7 zile) -5.80%

Prețul în timp real pentru Flash Liquidity Token (FLP.1) este $1.3. În ultimele 24 de ore, tokenul FLP.1 a fost tranzacționat între un minim de $ 1.29 și un maxim de $ 1.33, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLP.1 este $ 1.58, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.18.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLP.1 s-a modificat cu +0.78% în decursul ultimei ore, cu -1.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Flash Liquidity Token (FLP.1)

Capitalizare de piață $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Ofertă află în circulație 3.22M 3.22M 3.22M Ofertă totală 3,222,357.150264 3,222,357.150264 3,222,357.150264

Capitalizarea de piață actuală pentru Flash Liquidity Token este $ 4.19M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FLP.1 este 3.22M, cu o ofertă totală de 3222357.150264. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.19M.