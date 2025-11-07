Informații privind prețul pentru FixMe AI (FIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00612491$ 0.00612491 $ 0.00612491 Cel mai mic preț $ 0.00167932$ 0.00167932 $ 0.00167932 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -6.40% Modificare de preț (7 zile) -6.40%

Prețul în timp real pentru FixMe AI (FIX) este $0.00170805. În ultimele 24 de ore, tokenul FIX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FIX este $ 0.00612491, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00167932.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FIX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FixMe AI (FIX)

Capitalizare de piață $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Ofertă află în circulație 28.83M 28.83M 28.83M Ofertă totală 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FixMe AI este $ 49.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FIX este 28.83M, cu o ofertă totală de 50000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 85.40K.