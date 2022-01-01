Tokenomie pentru Fitchin Universe (CHIN) Descoperă informații cheie despre Fitchin Universe (CHIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fitchin Universe (CHIN) FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer's token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN's community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Pagină de internet oficială: https://fitchin.io/ Carte albă: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Fitchin Universe (CHIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fitchin Universe (CHIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 193.28M $ 193.28M $ 193.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M Maxim dintotdeauna: $ 0.01594638 $ 0.01594638 $ 0.01594638 Minim dintotdeauna: $ 0.00443809 $ 0.00443809 $ 0.00443809 Preț curent: $ 0.00816902 $ 0.00816902 $ 0.00816902 Află mai mult despre prețul tokenului Fitchin Universe (CHIN)

Tokenomie pentru Fitchin Universe (CHIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fitchin Universe (CHIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHIN, explorează prețul în direct al tokenului CHIN!

