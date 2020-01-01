Tokenomie pentru First AI Owned Dog (GRACIE) Descoperă informații cheie despre First AI Owned Dog (GRACIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre First AI Owned Dog (GRACIE) $GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh's loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it's a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project's mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project's direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It's not just a token; it's a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time. Pagină de internet oficială: https://gracie.wtf/ Cumpără GRACIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru First AI Owned Dog (GRACIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru First AI Owned Dog (GRACIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Ofertă totală: $ 995.13M $ 995.13M $ 995.13M Ofertă aflată în circulație: $ 995.13M $ 995.13M $ 995.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului First AI Owned Dog (GRACIE)

Tokenomie pentru First AI Owned Dog (GRACIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru First AI Owned Dog (GRACIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRACIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRACIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRACIE, explorează prețul în direct al tokenului GRACIE!

Predicție de preț pentru GRACIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GRACIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru GRACIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GRACIE!

