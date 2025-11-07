Informații privind prețul pentru first AI actress (TILLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001109 $ 0.00001109 $ 0.00001109 Minim 24 h $ 0.00001152 $ 0.00001152 $ 0.00001152 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001109$ 0.00001109 $ 0.00001109 Maxim 24 h $ 0.00001152$ 0.00001152 $ 0.00001152 Maxim dintotdeauna $ 0.00077826$ 0.00077826 $ 0.00077826 Cel mai mic preț $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Modificare de preț (1 oră) +0.42% Modificare de preț (1 zi) -2.40% Modificare de preț (7 zile) -30.70% Modificare de preț (7 zile) -30.70%

Prețul în timp real pentru first AI actress (TILLY) este $0.00001123. În ultimele 24 de ore, tokenul TILLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001109 și un maxim de $ 0.00001152, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TILLY este $ 0.00077826, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001029.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TILLY s-a modificat cu +0.42% în decursul ultimei ore, cu -2.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața first AI actress (TILLY)

Capitalizare de piață $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Ofertă află în circulație 999.57M 999.57M 999.57M Ofertă totală 999,566,358.772293 999,566,358.772293 999,566,358.772293

Capitalizarea de piață actuală pentru first AI actress este $ 11.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TILLY este 999.57M, cu o ofertă totală de 999566358.772293. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.32K.