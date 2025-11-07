Informații privind prețul pentru Finwizz by Virtuals (FIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.74% Modificare de preț (1 zi) -12.58% Modificare de preț (7 zile) -24.71% Modificare de preț (7 zile) -24.71%

Prețul în timp real pentru Finwizz by Virtuals (FIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FIN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FIN s-a modificat cu +0.74% în decursul ultimei ore, cu -12.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Finwizz by Virtuals (FIN)

Capitalizare de piață $ 78.04K$ 78.04K $ 78.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 78.04K$ 78.04K $ 78.04K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Finwizz by Virtuals este $ 78.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FIN este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 78.04K.