Informații privind prețul pentru Finna AI (FINNA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.63% Modificare de preț (1 zi) -4.87% Modificare de preț (7 zile) -20.36% Modificare de preț (7 zile) -20.36%

Prețul în timp real pentru Finna AI (FINNA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FINNA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FINNA este $ 0.00201926, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FINNA s-a modificat cu +0.63% în decursul ultimei ore, cu -4.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Finna AI (FINNA)

Capitalizare de piață $ 44.11K$ 44.11K $ 44.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.11K$ 44.11K $ 44.11K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Capitalizarea de piață actuală pentru Finna AI este $ 44.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FINNA este 999.98M, cu o ofertă totală de 999982420.2031276. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.11K.