Informații privind prețul pentru FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0023592$ 0.0023592 $ 0.0023592 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -4.80% Modificare de preț (7 zile) -24.03% Modificare de preț (7 zile) -24.03%

Prețul în timp real pentru FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RAGEGUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RAGEGUY este $ 0.0023592, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RAGEGUY s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -4.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

Capitalizare de piață $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Ofertă află în circulație 999.39M 999.39M 999.39M Ofertă totală 999,388,815.261322 999,388,815.261322 999,388,815.261322

Capitalizarea de piață actuală pentru FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU este $ 11.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RAGEGUY este 999.39M, cu o ofertă totală de 999388815.261322. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.51K.