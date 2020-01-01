Tokenomie pentru Felicette the Space Cat (FELICETTE) Descoperă informații cheie despre Felicette the Space Cat (FELICETTE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Felicette the Space Cat (FELICETTE) Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself. Pagină de internet oficială: https://www.felicette.cc Cumpără FELICETTE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Felicette the Space Cat (FELICETTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Felicette the Space Cat (FELICETTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.44K $ 13.44K $ 13.44K Ofertă totală: $ 688.63M $ 688.63M $ 688.63M Ofertă aflată în circulație: $ 688.63M $ 688.63M $ 688.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.44K $ 13.44K $ 13.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00185156 $ 0.00185156 $ 0.00185156 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Felicette the Space Cat (FELICETTE)

Tokenomie pentru Felicette the Space Cat (FELICETTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Felicette the Space Cat (FELICETTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FELICETTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FELICETTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FELICETTE, explorează prețul în direct al tokenului FELICETTE!

Predicție de preț pentru FELICETTE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FELICETTE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FELICETTE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FELICETTE!

