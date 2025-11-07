Informații privind prețul pentru FEED GAZA (GAZA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.63% Modificare de preț (1 zi) -15.33% Modificare de preț (7 zile) -17.96% Modificare de preț (7 zile) -17.96%

Prețul în timp real pentru FEED GAZA (GAZA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GAZA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GAZA este $ 0.00292393, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GAZA s-a modificat cu +0.63% în decursul ultimei ore, cu -15.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FEED GAZA (GAZA)

Capitalizare de piață $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Ofertă află în circulație 999.43M 999.43M 999.43M Ofertă totală 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334

Capitalizarea de piață actuală pentru FEED GAZA este $ 9.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GAZA este 999.43M, cu o ofertă totală de 999425750.9425334. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.98K.