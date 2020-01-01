Tokenomie pentru FEDJA CAT (FEDJA) Descoperă informații cheie despre FEDJA CAT (FEDJA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FEDJA CAT (FEDJA) The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour's cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm. Pagină de internet oficială: https://fedja.fun Cumpără FEDJA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FEDJA CAT (FEDJA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FEDJA CAT (FEDJA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Ofertă totală: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ofertă aflată în circulație: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.00116875 $ 0.00116875 $ 0.00116875 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FEDJA CAT (FEDJA)

Tokenomie pentru FEDJA CAT (FEDJA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FEDJA CAT (FEDJA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FEDJA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FEDJA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FEDJA, explorează prețul în direct al tokenului FEDJA!

