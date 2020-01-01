Tokenomie pentru FE TECH (FETS) Descoperă informații cheie despre FE TECH (FETS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FE TECH (FETS) "FeTech is a cutting-edge platform designed to bridge the gap between technology and innovation. Our mission is to provide smart, AI-driven solutions for businesses, empowering them to thrive in a digital-first world. With advanced tools for automation, analytics, and decision-making, FeTech redefines how organizations leverage technology to achieve sustainable growth and efficiency." Trade directly through our unique bot, copy trade, Swap tokens, Snipe projects, CA Scanner Our project is utility based with our utilities already live "FeTech is a cutting-edge platform designed to bridge the gap between technology and innovation. Our mission is to provide smart, AI-driven solutions for businesses, empowering them to thrive in a digital-first world. With advanced tools for automation, analytics, and decision-making, FeTech redefines how organizations leverage technology to achieve sustainable growth and efficiency." Trade directly through our unique bot, copy trade, Swap tokens, Snipe projects, CA Scanner Our project is utility based with our utilities already live Pagină de internet oficială: http://www.fetech.org Cumpără FETS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FE TECH (FETS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FE TECH (FETS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.89K $ 58.89K $ 58.89K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FE TECH (FETS)

Tokenomie pentru FE TECH (FETS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FE TECH (FETS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FETS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FETS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FETS, explorează prețul în direct al tokenului FETS!

Predicție de preț pentru FETS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FETS? Pagina noastră de predicție de preț pentru FETS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FETS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!