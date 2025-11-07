Informații privind prețul pentru FARTWORM (FARTWORM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000479 $ 0.00000479 $ 0.00000479 Minim 24 h $ 0.00000497 $ 0.00000497 $ 0.00000497 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000479$ 0.00000479 $ 0.00000479 Maxim 24 h $ 0.00000497$ 0.00000497 $ 0.00000497 Maxim dintotdeauna $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 Cel mai mic preț $ 0.00000479$ 0.00000479 $ 0.00000479 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -1.67% Modificare de preț (7 zile) -19.78% Modificare de preț (7 zile) -19.78%

Prețul în timp real pentru FARTWORM (FARTWORM) este $0.00000489. În ultimele 24 de ore, tokenul FARTWORM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000479 și un maxim de $ 0.00000497, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FARTWORM este $ 0.000188, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000479.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FARTWORM s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -1.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FARTWORM (FARTWORM)

Capitalizare de piață $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Ofertă află în circulație 994.35M 994.35M 994.35M Ofertă totală 994,345,353.98848 994,345,353.98848 994,345,353.98848

Capitalizarea de piață actuală pentru FARTWORM este $ 4.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FARTWORM este 994.35M, cu o ofertă totală de 994345353.98848. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.86K.