Informații privind prețul pentru Farting Bonk (FONK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -0.39% Modificare de preț (7 zile) -19.32% Modificare de preț (7 zile) -19.32%

Prețul în timp real pentru Farting Bonk (FONK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FONK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FONK este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FONK s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -0.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Farting Bonk (FONK)

Capitalizare de piață $ 4.65K$ 4.65K $ 4.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.65K$ 4.65K $ 4.65K Ofertă află în circulație 999.33M 999.33M 999.33M Ofertă totală 999,332,194.633615 999,332,194.633615 999,332,194.633615

Capitalizarea de piață actuală pentru Farting Bonk este $ 4.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FONK este 999.33M, cu o ofertă totală de 999332194.633615. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.65K.