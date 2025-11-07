Informații privind prețul pentru FARTHUB (FARTHUB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -4.05% Modificare de preț (7 zile) -14.36% Modificare de preț (7 zile) -14.36%

Prețul în timp real pentru FARTHUB (FARTHUB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FARTHUB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FARTHUB este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FARTHUB s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -4.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FARTHUB (FARTHUB)

Capitalizare de piață $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Ofertă află în circulație 999.12M 999.12M 999.12M Ofertă totală 999,115,787.642471 999,115,787.642471 999,115,787.642471

Capitalizarea de piață actuală pentru FARTHUB este $ 5.44K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FARTHUB este 999.12M, cu o ofertă totală de 999115787.642471. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.44K.