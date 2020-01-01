Tokenomie pentru FartGPT (FARTGPT) Descoperă informații cheie despre FartGPT (FARTGPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FartGPT (FARTGPT) In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing. Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning. Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing. FartGPT: Breaking wind, breaking barriers. Pagină de internet oficială: https://fartgpt.online/ Cumpără FARTGPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FartGPT (FARTGPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FartGPT (FARTGPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K Ofertă totală: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Ofertă aflată în circulație: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FartGPT (FARTGPT)

Tokenomie pentru FartGPT (FARTGPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FartGPT (FARTGPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FARTGPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FARTGPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FARTGPT, explorează prețul în direct al tokenului FARTGPT!

Predicție de preț pentru FARTGPT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FARTGPT? Pagina noastră de predicție de preț pentru FARTGPT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FARTGPT!

