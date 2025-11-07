Informații privind prețul pentru FARTFUL (FARTFUL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00014747 $ 0.00014747 $ 0.00014747 Minim 24 h $ 0.00015606 $ 0.00015606 $ 0.00015606 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00014747$ 0.00014747 $ 0.00014747 Maxim 24 h $ 0.00015606$ 0.00015606 $ 0.00015606 Maxim dintotdeauna $ 0.205794$ 0.205794 $ 0.205794 Cel mai mic preț $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Modificare de preț (1 oră) +0.22% Modificare de preț (1 zi) -3.37% Modificare de preț (7 zile) -5.92% Modificare de preț (7 zile) -5.92%

Prețul în timp real pentru FARTFUL (FARTFUL) este $0.00014932. În ultimele 24 de ore, tokenul FARTFUL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00014747 și un maxim de $ 0.00015606, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FARTFUL este $ 0.205794, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000366.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FARTFUL s-a modificat cu +0.22% în decursul ultimei ore, cu -3.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FARTFUL (FARTFUL)

Capitalizare de piață $ 149.34K$ 149.34K $ 149.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 149.34K$ 149.34K $ 149.34K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

Capitalizarea de piață actuală pentru FARTFUL este $ 149.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FARTFUL este 999.98M, cu o ofertă totală de 999976713.483627. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 149.34K.