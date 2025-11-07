Informații privind prețul pentru fartcoin killer (BUTTPLUG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.00312277 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.68% Modificare de preț (1 zi) -21.99% Modificare de preț (7 zile) -18.82%

Prețul în timp real pentru fartcoin killer (BUTTPLUG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BUTTPLUG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUTTPLUG este $ 0.00312277, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUTTPLUG s-a modificat cu +1.68% în decursul ultimei ore, cu -21.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața fartcoin killer (BUTTPLUG)

Capitalizare de piață $ 74.01K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 74.01K Ofertă află în circulație 999.43M Ofertă totală 999,428,874.445603

Capitalizarea de piață actuală pentru fartcoin killer este $ 74.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUTTPLUG este 999.43M, cu o ofertă totală de 999428874.445603. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 74.01K.