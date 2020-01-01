Tokenomie pentru Fart Accelerationism (F/ACC) Descoperă informații cheie despre Fart Accelerationism (F/ACC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fart Accelerationism (F/ACC) There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Pagină de internet oficială: https://facc.gg Cumpără F/ACC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fart Accelerationism (F/ACC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fart Accelerationism (F/ACC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.26K $ 14.26K $ 14.26K Ofertă totală: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Ofertă aflată în circulație: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.26K $ 14.26K $ 14.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 Minim dintotdeauna: $ 0.00000961 $ 0.00000961 $ 0.00000961 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Fart Accelerationism (F/ACC)

Tokenomie pentru Fart Accelerationism (F/ACC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fart Accelerationism (F/ACC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri F/ACC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri F/ACC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru F/ACC, explorează prețul în direct al tokenului F/ACC!

Predicție de preț pentru F/ACC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta F/ACC? Pagina noastră de predicție de preț pentru F/ACC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul F/ACC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!