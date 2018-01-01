Tokenomie pentru Fame MMA (FAME) Descoperă informații cheie despre Fame MMA (FAME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fame MMA (FAME) FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Pagină de internet oficială: https://famemma.io/en Cumpără FAME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fame MMA (FAME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fame MMA (FAME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 122.41K $ 122.41K $ 122.41K Ofertă totală: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Ofertă aflată în circulație: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 122.41K $ 122.41K $ 122.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.550455 $ 0.550455 $ 0.550455 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Fame MMA (FAME)

Tokenomie pentru Fame MMA (FAME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fame MMA (FAME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAME, explorează prețul în direct al tokenului FAME!

Predicție de preț pentru FAME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FAME? Pagina noastră de predicție de preț pentru FAME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FAME!

