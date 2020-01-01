Tokenomie pentru FalconsInu (FALCON) Descoperă informații cheie despre FalconsInu (FALCON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FalconsInu (FALCON) Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike. Pagină de internet oficială: https://www.falconsinu.com Carte albă: https://docsend.com/view/4jbedsn2dpmebqji

Tokenomie și analiză de preț pentru FalconsInu (FALCON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FalconsInu (FALCON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.90K $ 49.90K $ 49.90K Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.90K $ 49.90K $ 49.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.00059855 $ 0.00059855 $ 0.00059855 Minim dintotdeauna: $ 0.00004472 $ 0.00004472 $ 0.00004472 Preț curent: $ 0.00012486 $ 0.00012486 $ 0.00012486 Află mai mult despre prețul tokenului FalconsInu (FALCON)

Tokenomie pentru FalconsInu (FALCON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FalconsInu (FALCON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FALCON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FALCON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FALCON, explorează prețul în direct al tokenului FALCON!

