Informații privind prețul pentru faithcoin (FAITHCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.00013115 Cel mai mic preț $ 0.0000056 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +12.61%

Prețul în timp real pentru faithcoin (FAITHCOIN) este $0.00000755. În ultimele 24 de ore, tokenul FAITHCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FAITHCOIN este $ 0.00013115, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000056.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FAITHCOIN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +12.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața faithcoin (FAITHCOIN)

Capitalizare de piață $ 7.14K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.14K Ofertă află în circulație 945.89M Ofertă totală 945,894,582.298093

Capitalizarea de piață actuală pentru faithcoin este $ 7.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FAITHCOIN este 945.89M, cu o ofertă totală de 945894582.298093. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.14K.