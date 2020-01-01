Tokenomie pentru Fabled Adventure FAP (FAP) Descoperă informații cheie despre Fabled Adventure FAP (FAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fabled Adventure FAP (FAP) Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Pagină de internet oficială: https://fabled-adventure.xyz/ Carte albă: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/ Cumpără FAP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fabled Adventure FAP (FAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fabled Adventure FAP (FAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 303.48K $ 303.48K $ 303.48K Ofertă totală: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Ofertă aflată în circulație: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 314.65K $ 314.65K $ 314.65K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Fabled Adventure FAP (FAP)

Tokenomie pentru Fabled Adventure FAP (FAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fabled Adventure FAP (FAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAP, explorează prețul în direct al tokenului FAP!

