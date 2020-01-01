Tokenomie pentru Fable Of The Dragon (TYRANT) Descoperă informații cheie despre Fable Of The Dragon (TYRANT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fable Of The Dragon (TYRANT) $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. Pagină de internet oficială: https://fableofthedragon.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Fable Of The Dragon (TYRANT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fable Of The Dragon (TYRANT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 301.45K $ 301.45K $ 301.45K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 301.45K $ 301.45K $ 301.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.965567 $ 0.965567 $ 0.965567 Minim dintotdeauna: $ 0.00326539 $ 0.00326539 $ 0.00326539 Preț curent: $ 0.03014517 $ 0.03014517 $ 0.03014517 Află mai mult despre prețul tokenului Fable Of The Dragon (TYRANT)

Tokenomie pentru Fable Of The Dragon (TYRANT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fable Of The Dragon (TYRANT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TYRANT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TYRANT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TYRANT, explorează prețul în direct al tokenului TYRANT!

Predicție de preț pentru TYRANT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TYRANT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TYRANT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TYRANT!

