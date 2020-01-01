Tokenomie pentru EYE Am Watching You (EYE) Descoperă informații cheie despre EYE Am Watching You (EYE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EYE Am Watching You (EYE) You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make. You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make. Pagină de internet oficială: https://jesperish.com/ Cumpără EYE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EYE Am Watching You (EYE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EYE Am Watching You (EYE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 77.99K $ 77.99K $ 77.99K Ofertă totală: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M Ofertă aflată în circulație: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 77.99K $ 77.99K $ 77.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.0078418 $ 0.0078418 $ 0.0078418 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului EYE Am Watching You (EYE)

Tokenomie pentru EYE Am Watching You (EYE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EYE Am Watching You (EYE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EYE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EYE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EYE, explorează prețul în direct al tokenului EYE!

Predicție de preț pentru EYE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EYE? Pagina noastră de predicție de preț pentru EYE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

