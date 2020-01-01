Tokenomie pentru Evin Token (EVIN) Descoperă informații cheie despre Evin Token (EVIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Evin Token (EVIN) Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Pagină de internet oficială: https://www.evintoken.com Carte albă: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Cumpără EVIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Evin Token (EVIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Evin Token (EVIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Ofertă totală: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Ofertă aflată în circulație: $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Maxim dintotdeauna: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 Minim dintotdeauna: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Preț curent: $ 0.00981645 $ 0.00981645 $ 0.00981645 Află mai mult despre prețul tokenului Evin Token (EVIN)

Tokenomie pentru Evin Token (EVIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Evin Token (EVIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EVIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EVIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EVIN, explorează prețul în direct al tokenului EVIN!

