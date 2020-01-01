Tokenomie pentru EVERMOON SOL (EVERMOON) Descoperă informații cheie despre EVERMOON SOL (EVERMOON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is EVERMOON SOL(EVERMOON)? EVERMOON is a meme cryptocurrency token on Solana blockchain with zero percent tax fees on buy and sell transactions. The total supply of EVERMOON is 719,986,219. Individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity.Team strives to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community. Pagină de internet oficială: https://evermoonsol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru EVERMOON SOL (EVERMOON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EVERMOON SOL (EVERMOON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 719.99M $ 719.99M $ 719.99M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.00439105 $ 0.00439105 $ 0.00439105 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului EVERMOON SOL (EVERMOON)

Tokenomie pentru EVERMOON SOL (EVERMOON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EVERMOON SOL (EVERMOON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EVERMOON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EVERMOON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EVERMOON, explorează prețul în direct al tokenului EVERMOON!

