Bursa MEXC / Preț cripto / EurocoinToken (ECTE) / Tokenomie / Tokenomie pentru EurocoinToken (ECTE) Descoperă informații cheie despre EurocoinToken (ECTE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre EurocoinToken (ECTE) The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Pagină de internet oficială: https://eurocoinpay.io/ Carte albă: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Tokenomie și analiză de preț pentru EurocoinToken (ECTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EurocoinToken (ECTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 463.43K $ 463.43K $ 463.43K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Maxim dintotdeauna: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Minim dintotdeauna: $ 0.00009998 $ 0.00009998 $ 0.00009998 Preț curent: $ 0.085016 $ 0.085016 $ 0.085016 Află mai mult despre prețul tokenului EurocoinToken (ECTE) Tokenomie pentru EurocoinToken (ECTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EurocoinToken (ECTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ECTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ECTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ECTE, explorează prețul în direct al tokenului ECTE! Predicție de preț pentru ECTE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ECTE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ECTE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ECTE! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.