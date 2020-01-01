Explorează tokenomia pentru Euphoria (EUPH) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului EUPH, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Euphoria (EUPH) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului EUPH, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Euphoria (EUPH) Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram Euphoria isn't just another token—it's a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler! Why Euphoria? Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused. Key Features 🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work. Pagină de internet oficială: https://joineuphoria.io/ Tokenomie și analiză de preț pentru Euphoria (EUPH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Euphoria (EUPH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Euphoria (EUPH) Tokenomie pentru Euphoria (EUPH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Euphoria (EUPH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EUPH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EUPH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EUPH, explorează prețul în direct al tokenului EUPH! 