Bursa MEXC / Preț cripto / ETHforestAI (ETHFAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru ETHforestAI (ETHFAI) Descoperă informații cheie despre ETHforestAI (ETHFAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre ETHforestAI (ETHFAI) What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K Ofertă totală: $ 99.60B $ 99.60B $ 99.60B Ofertă aflată în circulație: $ 22.57B $ 22.57B $ 22.57B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.76K $ 32.76K $ 32.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.00001121 $ 0.00001121 $ 0.00001121 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ETHforestAI (ETHFAI) Tokenomie pentru ETHforestAI (ETHFAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ETHforestAI (ETHFAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETHFAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETHFAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETHFAI, explorează prețul în direct al tokenului ETHFAI! Predicție de preț pentru ETHFAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETHFAI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.