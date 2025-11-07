Informații privind prețul pentru Etherland (ELAND) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00140173 Maxim 24 h $ 0.00145678 Maxim dintotdeauna $ 0.447864 Cel mai mic preț $ 0.00134211 Modificare de preț (1 oră) +0.99% Modificare de preț (1 zi) -0.92% Modificare de preț (7 zile) -9.05%

Prețul în timp real pentru Etherland (ELAND) este $0.00144335. În ultimele 24 de ore, tokenul ELAND a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00140173 și un maxim de $ 0.00145678, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ELAND este $ 0.447864, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00134211.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ELAND s-a modificat cu +0.99% în decursul ultimei ore, cu -0.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Etherland (ELAND)

Capitalizare de piață $ 59.01K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 59.21K Ofertă află în circulație 40.88M Ofertă totală 41,024,063.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Etherland este $ 59.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ELAND este 40.88M, cu o ofertă totală de 41024063.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.21K.