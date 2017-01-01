Tokenomie pentru Ethereum Origins (LAPUTA) Descoperă informații cheie despre Ethereum Origins (LAPUTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

"Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill" * Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security. * Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it. * Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum * Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves.

Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it.

Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum

Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves. Pagină de internet oficială: https://www.ethereumorigins.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ethereum Origins (LAPUTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ethereum Origins (LAPUTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.10K $ 20.10K $ 20.10K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.10K $ 20.10K $ 20.10K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ethereum Origins (LAPUTA)

Tokenomie pentru Ethereum Origins (LAPUTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ethereum Origins (LAPUTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAPUTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAPUTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAPUTA, explorează prețul în direct al tokenului LAPUTA!

