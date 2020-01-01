Tokenomie pentru ETF Rocks (ETF) Descoperă informații cheie despre ETF Rocks (ETF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ETF Rocks (ETF) ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live. Pagină de internet oficială: https://etf.rocks Carte albă: https://etf.rocks/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru ETF Rocks (ETF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ETF Rocks (ETF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.09K $ 16.09K $ 16.09K Ofertă totală: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Ofertă aflată în circulație: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.09K $ 16.09K $ 16.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00009162 $ 0.00009162 $ 0.00009162 Minim dintotdeauna: $ 0.0000041 $ 0.0000041 $ 0.0000041 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ETF Rocks (ETF)

Tokenomie pentru ETF Rocks (ETF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ETF Rocks (ETF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETF, explorează prețul în direct al tokenului ETF!

