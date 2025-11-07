Informații privind prețul pentru ESV Capital (ESVC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0066184 $ 0.0066184 $ 0.0066184 Minim 24 h $ 0.00712799 $ 0.00712799 $ 0.00712799 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0066184$ 0.0066184 $ 0.0066184 Maxim 24 h $ 0.00712799$ 0.00712799 $ 0.00712799 Maxim dintotdeauna $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 Cel mai mic preț $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.12% Modificare de preț (7 zile) -9.93% Modificare de preț (7 zile) -9.93%

Prețul în timp real pentru ESV Capital (ESVC) este $0.00686179. În ultimele 24 de ore, tokenul ESVC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0066184 și un maxim de $ 0.00712799, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ESVC este $ 0.193934, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00539879.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ESVC s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ESV Capital (ESVC)

Capitalizare de piață $ 686.18K$ 686.18K $ 686.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 686.18K$ 686.18K $ 686.18K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

Capitalizarea de piață actuală pentru ESV Capital este $ 686.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ESVC este 100.00M, cu o ofertă totală de 99999917.859929. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 686.18K.