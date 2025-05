Ce este ESM X (ESMX)

Already running gaming platform with 30k+ users, 750+ tournaments, an offline venue (Gamerland) and huge partners like Samsung, Red Bull, or Lenovo enters the web3 world. ESM X will take over BASE and make it the central gaming HUB of web3.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!