Tokenomie pentru Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Descoperă informații cheie despre Escaped Lab Monkeys (MONKEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Pagină de internet oficială: https://escapedmonkeys.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Escaped Lab Monkeys (MONKEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.92K $ 28.92K $ 28.92K Ofertă totală: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M Ofertă aflată în circulație: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.92K $ 28.92K $ 28.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.00736887 $ 0.00736887 $ 0.00736887 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Tokenomie pentru Escaped Lab Monkeys (MONKEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Escaped Lab Monkeys (MONKEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONKEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONKEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONKEY, explorează prețul în direct al tokenului MONKEY!

Predicție de preț pentru MONKEY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONKEY? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONKEY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MONKEY!

