Informații privind prețul pentru Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.141632 $ 0.141632 $ 0.141632 Minim 24 h $ 0.148793 $ 0.148793 $ 0.148793 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.141632$ 0.141632 $ 0.141632 Maxim 24 h $ 0.148793$ 0.148793 $ 0.148793 Maxim dintotdeauna $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Cel mai mic preț $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Modificare de preț (1 oră) +1.53% Modificare de preț (1 zi) -0.39% Modificare de preț (7 zile) -10.31% Modificare de preț (7 zile) -10.31%

Prețul în timp real pentru Eris Amplified Luna (AMPLUNA) este $0.14592. În ultimele 24 de ore, tokenul AMPLUNA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.141632 și un maxim de $ 0.148793, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AMPLUNA este $ 4.1, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.07169.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AMPLUNA s-a modificat cu +1.53% în decursul ultimei ore, cu -0.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Capitalizare de piață $ 438.76K$ 438.76K $ 438.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 438.76K$ 438.76K $ 438.76K Ofertă află în circulație 3.00M 3.00M 3.00M Ofertă totală 2,995,904.579017 2,995,904.579017 2,995,904.579017

Capitalizarea de piață actuală pentru Eris Amplified Luna este $ 438.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AMPLUNA este 3.00M, cu o ofertă totală de 2995904.579017. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 438.76K.