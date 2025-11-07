Informații privind prețul pentru Erha (二哈) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000748 $ 0.00000748 $ 0.00000748 Minim 24 h $ 0.00000768 $ 0.00000768 $ 0.00000768 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000748$ 0.00000748 $ 0.00000748 Maxim 24 h $ 0.00000768$ 0.00000768 $ 0.00000768 Maxim dintotdeauna $ 0.02344646$ 0.02344646 $ 0.02344646 Cel mai mic preț $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.55% Modificare de preț (7 zile) -12.63% Modificare de preț (7 zile) -12.63%

Prețul în timp real pentru Erha (二哈) este $0.00000749. În ultimele 24 de ore, tokenul 二哈 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000748 și un maxim de $ 0.00000768, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 二哈 este $ 0.02344646, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000063.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 二哈 s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Erha (二哈)

Capitalizare de piață $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Erha este $ 7.49K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 二哈 este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.49K.