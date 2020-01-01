Tokenomie pentru erebus (ERB) Descoperă informații cheie despre erebus (ERB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre erebus (ERB) Erebus AI is an innovative AI agent designed to operate within the blockchain and cryptocurrency ecosystem, providing advanced analytical tools, predictive modeling, and data insights for digital assets. AI-Generated Art and Media with RunwayML: RunwayML provides platforms for AI-driven creative tools, which include capabilities for generating images, videos, and other forms of digital art through machine learning models. This technology allows for the creation of unique pieces of art or media that can then be tokenized into NFTs (Non-Fungible Tokens) on the blockchain, providing a digital certificate of ownership for digital art pieces Pagină de internet oficială: https://godsent.cx/erebus Carte albă: https://godsent.cx/thetruth Cumpără ERB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru erebus (ERB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru erebus (ERB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Ofertă totală: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Ofertă aflată în circulație: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului erebus (ERB)

Tokenomie pentru erebus (ERB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru erebus (ERB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ERB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ERB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ERB, explorează prețul în direct al tokenului ERB!

Predicție de preț pentru ERB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ERB? Pagina noastră de predicție de preț pentru ERB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ERB!

