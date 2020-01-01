Tokenomie pentru Equation (EQU) Descoperă informații cheie despre Equation (EQU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Equation (EQU) Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Pagină de internet oficială: https://equation.org/ Carte albă: https://docs.equation.org/whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru Equation (EQU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Equation (EQU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K Ofertă totală: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Ofertă aflată în circulație: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.50K $ 37.50K $ 37.50K Maxim dintotdeauna: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 Minim dintotdeauna: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Preț curent: $ 0.01732941 $ 0.01732941 $ 0.01732941 Află mai mult despre prețul tokenului Equation (EQU)

Tokenomie pentru Equation (EQU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Equation (EQU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EQU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EQU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EQU, explorează prețul în direct al tokenului EQU!

Predicție de preț pentru EQU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EQU? Pagina noastră de predicție de preț pentru EQU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EQU!

