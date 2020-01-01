Tokenomie pentru Envision Labs (VIS) Descoperă informații cheie despre Envision Labs (VIS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Envision Labs (VIS) Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Pagină de internet oficială: https://envisionlabs.io/ Carte albă: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms

Tokenomie și analiză de preț pentru Envision Labs (VIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Envision Labs (VIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 421.34K $ 421.34K $ 421.34K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 55.00M $ 55.00M $ 55.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 766.08K $ 766.08K $ 766.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.203013 $ 0.203013 $ 0.203013 Minim dintotdeauna: $ 0.00667165 $ 0.00667165 $ 0.00667165 Preț curent: $ 0.00766092 $ 0.00766092 $ 0.00766092 Află mai mult despre prețul tokenului Envision Labs (VIS)

Tokenomie pentru Envision Labs (VIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Envision Labs (VIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VIS, explorează prețul în direct al tokenului VIS!

