Informații privind prețul pentru EnteriseCoin (ENT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Cel mai mic preț $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -0.54% Modificare de preț (7 zile) -0.54%

Prețul în timp real pentru EnteriseCoin (ENT) este $0.086161. În ultimele 24 de ore, tokenul ENT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ENT este $ 0.094847, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.077312.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ENT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EnteriseCoin (ENT)

Capitalizare de piață $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Ofertă află în circulație 16.05M 16.05M 16.05M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru EnteriseCoin este $ 1.38M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ENT este 16.05M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 43.08M.