Informații privind prețul pentru ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00208531$ 0.00208531 $ 0.00208531 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.35% Modificare de preț (1 zi) -5.26% Modificare de preț (7 zile) -23.60% Modificare de preț (7 zile) -23.60%

Prețul în timp real pentru ENERGY COIN (ENERGY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ENERGY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ENERGY este $ 0.00208531, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ENERGY s-a modificat cu -0.35% în decursul ultimei ore, cu -5.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ENERGY COIN (ENERGY)

Capitalizare de piață $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,809,745.474428 999,809,745.474428 999,809,745.474428

Capitalizarea de piață actuală pentru ENERGY COIN este $ 9.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ENERGY este 999.81M, cu o ofertă totală de 999809745.474428. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.38K.