End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community's native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Pagină de internet oficială: https://www.endwokeness.org

Tokenomie și analiză de preț pentru End Wokeness (WOKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru End Wokeness (WOKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.85K $ 2.85K $ 2.85K Ofertă totală: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Ofertă aflată în circulație: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.85K $ 2.85K $ 2.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.00213808 $ 0.00213808 $ 0.00213808 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului End Wokeness (WOKE)

Tokenomie pentru End Wokeness (WOKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru End Wokeness (WOKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WOKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WOKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WOKE, explorează prețul în direct al tokenului WOKE!

