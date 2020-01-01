Tokenomie pentru End Federal Reserve (EFR) Descoperă informații cheie despre End Federal Reserve (EFR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre End Federal Reserve (EFR) It's time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it's generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It's time to CTO the dollar IT'S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap… Pagină de internet oficială: https://www.federalreserve.meme/ Cumpără EFR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru End Federal Reserve (EFR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru End Federal Reserve (EFR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Ofertă totală: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ofertă aflată în circulație: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Maxim dintotdeauna: $ 0.02534461 $ 0.02534461 $ 0.02534461 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului End Federal Reserve (EFR)

Tokenomie pentru End Federal Reserve (EFR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru End Federal Reserve (EFR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EFR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EFR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EFR, explorează prețul în direct al tokenului EFR!

Predicție de preț pentru EFR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EFR? Pagina noastră de predicție de preț pentru EFR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EFR!

