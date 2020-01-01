Tokenomie pentru Emotional Support Dog (MAGNUS) Descoperă informații cheie despre Emotional Support Dog (MAGNUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Emotional Support Dog (MAGNUS) MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone. Pagină de internet oficială: https://magnusdogeth.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Emotional Support Dog (MAGNUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Emotional Support Dog (MAGNUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.12K $ 8.12K $ 8.12K Ofertă totală: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Ofertă aflată în circulație: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.12K $ 8.12K $ 8.12K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Emotional Support Dog (MAGNUS)

Tokenomie pentru Emotional Support Dog (MAGNUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Emotional Support Dog (MAGNUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAGNUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAGNUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAGNUS, explorează prețul în direct al tokenului MAGNUS!

